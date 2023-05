Tips para emigrar: el 12% de la población mundial no vive en el país donde nació

En este sentido, la primera pregunta que hay que hacerse es por qué me quiero ir. No hay respuestas correctas o incorrectas, lo importante es entender los verdaderos motivos. Cualquier razón puede ser válida, siempre que seamos conscientes de que detrás de las fronteras no existen soluciones mágicas. Cuando los cimientos del cambio no están bien establecidos, la perseverancia y el valor que se necesitan para triunfar se hundirán ante la aparición de los primeros inconvenientes.