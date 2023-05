Después de bajar su candidatura, Vidal se reunió con Rodríguez Larreta

En el equipo de Vidal repiten que la exgobernadora apostará a colaborar con la consolidación de la unidad de Pro y JxC tras confirmar que no se postulará a la Presidencia. Sugieren que no se inclinará ni por Larreta ni por Bullrich en la interna opositora. Es decir, llamará a fortalecer el espacio para enfrentar al kirchnerismo y no manifestará su preferencia por el jefe porteño o la exministra.