Los sonidos del mundo según el ganador del Formentor 2023

El odio a la música es el intento del escritor por ser un Funes el memorioso de la historia universal de los sonidos. Las palabras hacen cadena en el aliento, las imágenes en la noche junto a los sueños, los sonidos a lo largo de los días. Yo puedo cerrar los párpados de mis ojos y ocultar al mundo, lo que no puedo es cerrar los párpados de las orejas porque el sonido ignora la piel, no puede ser tocado, es inasible e indelimitable, es el fiel amigo y compañero de la noche. Los sonidos nacen mucho antes que el niño, y las madres le cantan y ellos nadan felices, y cada tanto dan vueltas carneras. El oído es el único sentido donde el ojo no ve. Fuimos dotados de dos orejas y una sola lengua, reflexiona Plutarco, la naturaleza nos obliga a hablar menos y escuchar más. El lenguaje de los hombres imita a los pájaros en el momento de reproducirse. Las palabras son como náufragos que conservan en su interior brasas de lo que fue el mundo antes del pecado.