“No peligra el azúcar, pero faltará el alcohol”

Añadió que las lluvias que empezar a a aparecer hacia fines de marzo y durante abril impactaron un poco en el crecimiento de las cañas, mas no tanto en su rendimiento. “Todo está atrasado; en el norte (Salta, Jujuy) calculaban empezar en junio o en julio, porque no hay caña, no hay madurez. Ellos normalmente comienzan más tarde que nosotros, pero ahora falta más caña”.