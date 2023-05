Ganó Milei

¿Queremos o no dolarización? Banco Central ¿sí o no? ¿Podemos portar armas libremente al estilo americano? Todo es porque lo dijo o no lo dijo Milei. El resto del espectro político se ve obligado a definir cosas en función de él. Por ejemplo, los economistas de Juntos por el Conflicto esta semana no lograron ponerse de acuerdo sobre un plan económico, más allá de repetir algunos títulos genéricos (bajar el déficit, restringir la emisión monetaria, etc.). Por eso salió un documento muy lavado que denota la falta de conducción política que existe en la fuerza. Muy en reserva un dirigente muy realista reflexionaba: “somos la Armada Brancaleone”.