Copa Libertadores: el imparable fanático que invadió el campo de juego y 10 policías no podían detenerlo

Anoche, un desopilante momento se vivió en el partido entre The Strongest y Sporting Cristal cuando un hincha invadió el campo de juego y no pudo ser detenido por la policía. El fanático irrumpió a los 20 minutos del encuentro por la Copa Libertadores e hizo traspirar a un grupo de 10 policías que ante muchos intentos no podían reducir al hombre. Tiempo después, el sujeto fue expulsado del estadio.