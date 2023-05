Caso Garnica: sin cuerpos, también hubo condenas

El viejo axioma legal “sin cuerpo no hay delito” ya no tiene vigencia en la provincia. Darío Suárez se transformó ayer en el cuarto condenado por un crimen en el que nunca se encontraron los restos de la víctima. Un dato que no es menor: tres mujeres y un niño perdieron la vida en manos de acusados que recibieron duras condenas. Dos de esos casos fueron femicidios.