Fotos: los mejores y más excéntricos looks de la famosa "Met Gala"

Lil Nas X eligió un body painting entre gris y plateado cargado de perlas y cristales, de los accesorios favoritos del diseñador homenajeado, look que a los críticos pareció no convencer demasiado. El cantante, además, rompió la regla de no ingresar teléfonos móviles al interior del Museo Metropolitano de Nueva York y se sacó algunas selfies en el baño.