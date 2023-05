El "Pulga" Rodríguez fue trasladado a un sanatorio privado, donde deberá ser operado

A las 14.30 fue trasladado al sanatorio 9 de julio, donde, dentro de 72 horas, será intervenido quirúrgicamente. Allí recibió la visita de sus ex compañeros Bruno Bianchi, Enzo Kalinski y Sebastián Longo. "Está muy bien, de ayer a hoy mejoró muchísimo", dijo Bianchi. "Lo noté en buen estado, no se acuerda lo que pasó, pero está de buen ánimo, me dijo que mañana lo operan", remarcó Longo. "Apenas me enteré viaje a Tucumán, está bien, por suerte. Es muy importante para nosotros dentro del plantel", expresó Kalinski.