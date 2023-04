Definición en el Jockey

El campeonato del Jockey Club se definirá hoy con apasionantes mano a mano en las diferentes categorías. En la principal masculina, se medirán Mariano Malmierca (h) y Armando Zarlenga (h); mientras que en la femenina lo harán Lucía Leiro y Juliana Nougués. En Caballeros hasta 8.9, habrá semifinales: Benjamín Villagra vs Francisco Paz (h), y Marcos Bruchmann vs Tomás Romero; en Caballeros 9 hasta 16.9: Luis Zerda vs José Romero (h) y Nicolás Barrera vs Gonzalo Remis; en Caballeros 17 a 36: Ignacio Poviña vs Ricardo Correa Aguilar y Gabriel Levin vs Roberto Contini. En Damas: Teresa Rintoul vs Sara Mirande y Ana Paula Santillán vs Sonia Nougués. En Seniors habrá final entre Manuel Allende y Juan Pablo Molina.