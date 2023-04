Cartas de lectores IV: La Constitución nacional

El 1 de Mayo se cumplen 170 años de la jura de nuestra benemérita Ley Fundamental. El objetivo primordial de la misma fue finiquitar continuas guerras civiles y sentar las bases de la unión nacional, instrumentando un sistema republicano y federal, cuyos pilares fundamentales son la periodicidad en las funciones, independencia de los poderes y publicidad de los actos de gobierno. Para que un país democrático funcione como tal, sólo basta implementar y respetar acabadamente lo dispuesto por su Constitución, donde están plasmados los deberes, derechos y garantías de los que harán uso, no abusos, sus ciudadanos. Nada más que eso. Nada más. Vaya como humilde homenaje a los visionarios constituyentes, que gestaron tan magna tarea, adaptando algunos principios de verdaderas y perdurables democracias, recordar el manifiesto final de los mismos, expresado por la brillante oratoria de Fray Mamerto Esquiú: “Obedeced señores. Sin Leyes no hay patria, no hay verdadera libertad; existen únicamente pasiones, anarquía, disolución y males de los que Dios nos libre eternamente a la patria. Los hombres se dignifican postrándose ante la ley, porque así se libran de arrodillarse ante los tiranos”.