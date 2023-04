Tres estilos de jazz en un encuentro de música libre

- Hacemos temas propios; los compone Darío. A veces algún estándar, pero no viene desde ese lado nuestro jazz, sino más bien de música creativa, libre. Somos un grupo que no tiene bajo, entonces se produce otra cosa, hay como más agujero, y no es una ocasión todo el tiempo tan rítmica. Un poco la búsqueda también fue poder tocar un poco más abierta la música ahí, y no necesariamente jazz, siempre ligarlo al estándar o si bien es el origen, lo pensamos más como música libre, música del mundo, música creativa, el jazz digamos.