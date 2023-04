Por qué la colecta de Santiago Maratea para Independiente está en la mira de la AFIP

En el caso de la colecta iniciada por Maratea, hasta la fecha, no está depositado en ningún fideicomiso, según la Afip. Se estima que el club debió haber abierto una cuenta para ese específico fin antes de empezar con las donaciones. Por lo tanto, no hay una razón social a cuyo nombre se esté recibiendo el dinero, no está claro en calidad de qué se están transfiriendo las donaciones, y no se fijó una fecha de finalización para dicho fideicomiso, todas irregularidades que están en la mira del ente que conduce Carlos Castagneto.