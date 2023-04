“El oficialismo cumplió un ciclo gobernando la provincia y dejó un desastre”, según Arnedo

Además, añadió: "Esta desidia no tiene límites y pone en riesgo la salud y las vidas de los tucumanos. Un claro ejemplo es la inacción por parte del ejecutivo provincial ante la epidemia del dengue, que cada día se sigue cobrando vidas en la provincia mientras el Ministerio de Salud mira para otro lado y los profesionales tienen que trabajar con sueldos de miseria y en condiciones infrahumanas. Asimismo, la inseguridad que mantiene en vilo a la sociedad no da tregua sino que se recrudece, y en más de dos décadas el oficialismo no ha implementado un plan para combatirla”.