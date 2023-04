¿Cómo será el fin del Sistema Solar y qué pasará con la Tierra?

No obstante, lo curioso de esta estrella es que no posee una actividad constante. Al contrario el sol es muy dinamico y a menudo sorprende con las poderosas tormentas geomagnéticas. Estos fuertes vientos solares podrían destruir la forma de vida en la Tierra pero gracias al campo magnético que recubre al planeta, estos ‘latigazos’ de energía no penetran la atmósfera.