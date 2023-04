Vidal bajaría su candidatura presidencial: "No sé si este es el año para encarar esa responsabilidad"

“¿Qué cree que debe hacer Alberto Fernández ahora que no va a competir?”, preguntó uno de los presentes. Vidal se tomó unos segundos, miró al piso y no dudó: “Alberto Fernández puede renunciar a la reelección y a su candidatura, a lo que no puede renunciar es a gobernar. Quedan ocho meses, es mucho tiempo. Tiene que decir como se va a ir, si se va a ir continuando el daño, agrandando la mecha y la bomba o empezando de una vez por todas a hacer lo que debe hacer, aún cuando no lo vea durante su mandato. Es una decisión que va a tomar él y que la historia le va a cobrar o le va a elogiar”.