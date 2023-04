Juan Grabois apoya el llamado de Esteban Bullrich a un acuerdo nacional: “Vale la pena intentarlo”

El pedido del ex senador nacional viene siendo consistente desde hace meses e incluso con enfrentamientos contra Patricia Bullrich, a quien llamó a dialogar luego de haber tildado de "tibio" a Horacio Rodríguez Larreta. "Hace falta más coraje para conversar con el que piensa diferente que para insultarlo. Ya probamos la pelea y no dio resultado. No caigamos en la trampa, cambiemos", agregó.