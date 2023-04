Ante el alza del dólar, Carlos Melconian pronostica escenarios sombríos para las elecciones

"Para un salto devaluatorio hay que ver si recomponen el poder político. Renunciar a ser candidato no es renunciar a gobernar y decidir ser candidato no es dejar de ser ministro", auguró sobre una posible candidatura de Sergio Massa y el renunciamiento de Alberto Fernández. "Seguir con la nominalidad fiscal con la que estás, el gasto público sigue subiendo, pero como la inflación lo licúa, se ha complicado el escenario político y económico", explicó el ex presidente del Banco Nación.