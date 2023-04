Valentín Castellanos se le escapó a River y le hizo cuatro goles al Madrid

Aunque a muchos les suene a novedad, otros recordarán los intentos de River por ficharlo el año pasado, cuando el delantero inflaba redes en la MLS con el New York City. Al final, la negociación no llegó a ninguna parte y “Taty” terminó en España. Curiosamente, cuando era chico, Castellanos hizo una prueba en River, pero no quedó. Y sin haber jugado en el fútbol argentino se marchó a Universidad de Chile, donde por falta de continuidad fue prestado a Montevideo City Torque. Allí comenzaron a llegar los goles, y el grupo dueño del club lo llevó a New York City, que también era de su propiedad. Sus 59 goles llamaron la atención de Marcelo Gallardo, pero la oferta no convenció al City Football Group, que a mediados del año pasado lo transfirió a Girona, otro equipo suyo.