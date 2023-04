Patricia Bullrich criticó los anuncios de Massa contra la escalada del dólar

Por su parte, el secretario de Asuntos Públicos de la ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, escribió: “Ministro Sergio Massa ¿qué esperaba? La Argentina no tiene conducción. El no Presidente habla de hacer su película y la no Vice dá una clase magistral. ¿De verdad va a echarle la culpa a los “rumores”? Tuvieron la suma del poder público. La usaron para romper todo. Háganse cargo”.