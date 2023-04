¿Tuvo un hijo? Daniel Radcliffe, el actor de Harry Potter, paseó con un cochecito de bebé

La panza de la novia de "Harry Potter"

“Daniel y Erin no podrían estar más felices de estar esperando. Están absolutamente emocionados y no pueden esperar para convertirse en una familia de tres. Le dijeron a sus familias y amigos recientemente. Es un momento increíblemente emocionante”, remarcó otra fuente anónima, a The Mirror, otro diario británico.