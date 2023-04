Cartas de lectores: accidente I

Aún conmovida por el terrible accidente ocurrido en calles San Miguel y Marcos Paz, me pregunto: ¿Los que iban, presuntamente ebrios, en la camioneta que impactó al taxista provocándole la muerte, no tienen familiares, padres o hermanos que les hicieran tomar conciencia acerca de la conducción de un vehículo? ¿Que se requiere responsabilidad, conciencia y respeto al prójimo? Además, para aguardar primero el paso de otro vehículo, aunque tengan prioridad. Los padres, infiero, conocen perfectamente los hábitos de sus hijos si no es así, algo no funciona bien-, entonces ¿por qué le facilitaron el vehículo? ¿Por qué ser tan permisivos? No se percataron del potencial peligro acechando a ellos, a los transeúntes o a quien se cruzara en su camino? La fatalidad, ahora, para el joven taxista que salió al alba a trabajar y hallo la muerte, precipitando a su familia a un dolor irreparable. ¿Por qué hay lugares bailables que funcionan miércoles, jueves y domingos? (según comentarios vecinales) ¿No sería conveniente limitar esa nueva costumbre? Viernes y sábados es más que suficiente para la diversión y para molestar a la vecindad con el alto volumen que ponen. ¿Por qué, si ven a concurrentes excederse con el alcohol, les siguen vendiendo bebidas? Urge tomar medidas para revertir lo malo de la sociedad en pro de una juventud sana no solo físicamente sino mental y espiritualmente. Todo se relaciona y es tarea de todos velar por la seguridad y la vida de nuestra comunidad.