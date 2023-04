"Ahora el Gobierno no tiene excusas y debe titularizar a los docentes", advirtió Canelada

"El año pasado, cuando enviamos una nota al Ministerio solicitando información sobre la titularización docente, nos contestaron que la ley no estaba numerada, lo que mostró una vez más el desapego a las normas, ya que la constitución provincial dice otra cosa. Ahora no tienen excusas y deben avanzar. Esta ley nació de todo un grupo de docentes que habían sido dejados de lado por una ley anterior que había presentado el ministro. Basta de darles la espalda, no queremos más demoras".