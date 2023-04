Seleccionado nacional Sub-17: sobró entrega, faltó un gol

Por desgracia, los pibes de la Selección no tuvieron el final que merecían. Otra vez, como contra Ecuador, sufrieron un gol demasiado temprano, cortesía de un Riquelme Marinho que estuvo imparable, y que construyó con Dudú y las subidas de Souza una tríada indescifrable para la defensa argentina. El propio Dudú aumentó luego, y todo se hizo cuesta arriba. Ruberto logró el descuento en una jugada confusa y el “Diablito” Echeverri logró el empate en el complemento, pero poco después Da Mata le devolvió el triunfo a Brasil. Argentina no se entregó nunca y lo intentó hasta el final, con lo que le quedaba de piernas, corazón y pulmones, pero no le alcanzó. Le faltó algo de suerte. Lo que de seguro no le van a faltar a estos chicos son nuevas oportunidades.