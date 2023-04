Comicios 2023: el candidato 8 se presenta como alternativa del PJ

Cuando se dieron a conocer las listas definitivas para las elecciones provinciales del 14 de mayo, sorprendió la aparición de un candidato a gobernador que no estaba en los planes: Luis Benjamín Burgos, por el Partido Camino a la Lealtad. De 45 años, Burgos es un dirigente peronista que ya fue candidato en otras elecciones pero que nunca ocupó un cargo electivo. Ex asesor del legislador Juan Antonio Ruiz Olivares, denuncia que en 2019 debió renunciar por no ser del agrado de Osvaldo Jaldo.