Pareceres: volver a la luna después de 50 años

En 1957 la Unión Soviética puso en el espacio el Sputnik 1, iniciando la investigación espacial. En 1961 un astronauta ruso, Yuri Gagarin, orbitó la Tierra y en 1963 hizo impactar una nave en la Luna. Con esto comenzó una competencia entre muchos países por llegar al satélite de la Tierra, que se mantiene hasta la actualidad.

Estados Unidos, que había quedado relegado en la conquista del espacio, se puso como objetivo llevar el hombre a la Luna y traerlo de vuelta a la Tierra sano y salvo. Las misiones Apolo fueron dedicadas a la exploración lunar. Fue un proyecto largo y complejo. Las primeras naves, (Apolo 2, 3, 4, 5 y 6) fueron lanzamientos automáticos. Apolo 7 y 9 fueron tripuladas y orbitaron la Tierra. Apolo 8 y 10, también fueron tripuladas y orbitaron la Luna. Por primera vez el hombre salía de la órbita terrestre, sin dudas un gran avance. Apolo 11 fue la primera nave que llevó el hombre a la Luna. El 20 de julio de 1969 Neil Armstrong y Edwin Aldrin pusieron sus pies en la superficie lunar, mientras Michael Collins quedó en el módulo que esperaba a los astronautas para regresar a la Tierra. Las misiones Apolo siguieron hasta Apolo 17 que se lanzó en 1972 y fue el último vuelo tripulado a la Luna. Apolo 13 tuvo una explosión en un tanque de oxígeno, no llegó a la Luna y logró regresar a la Tierra con los astronautas a salvo.

Cuando se iniciaron los viajes tripulados a la Luna se iba a un lugar desconocido, no se sabía mucho de su superficie, algunos pensaban que el módulo lunar podía hundirse o que no podría bajar correctamente. A partir de estas misiones se conoció mucho de nuestro satélite, se trajeron muestras de rocas, se supo qué materiales hay, cómo es su superficie, su clima, etc. Debemos destacar que la tecnología de esa época era muy limitada, tanto en el instrumental que llevaban como en los sistemas de comunicaciones. Sin dudas el riesgo era grande.

Por un largo tiempo no hubo vuelos a la Luna. En el siglo XXI varios países llevaron naves no tripuladas a nuestro satélite, entre ellos China, Japón, India, la Unión Europea y Estados Unidos. Algunas sólo la orbitaron y otras descendieron en ella.

La NASA, con el proyecto Artemis, vuelve a la Luna y anunció que en 2023 el hombre la sobrevolará y en 2025 los astronautas bajarán en ella. En este proyecto colaboran la Agencia Espacial Europea, la canadiense.

Las nuevas misiones a la Luna serán diferentes a las que se hicieron hace 50 años, porque la tecnología ha avanzado mucho y porque el objetivo de estas misiones es diferente. Se conoce bastante de la Luna, en la estación espacial se han hecho muchas pruebas de materiales, plantas, fisiología humana, que probablemente se repitan en la Luna, especialmente aquellas que sirvan para poner una base en ella. Quizás se puedan usar recursos de la Luna para producir cosas útiles para el ser humano en el futuro, incluida la minería espacial.

¿Cuál es la importancia de tener una base en la Luna? Además de producir cosas para la Tierra y para ser usadas en el espacio, ayudaría en la exploración de Marte. Llegar a Marte no es fácil, fundamentalmente porque los tiempos en los que es conveniente hacer los lanzamientos desde Tierra son bastante limitados, y tener una base en la Luna sería de gran ayuda.

Sin dudas volver a la Luna es fundamental para desarrollar la investigación espacial tripulada a otros planetas del Sistema Solar.