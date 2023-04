Cartas de lectores: por un Messi de la política

“La unión hace la fuerza y la discordia debilita” (Esopo). En marzo, el Papa Francisco pidió unión entre los políticos de Argentina, para llevar la patria adelante. Si bien se puede considerar acertada su opinión, dicho cometido no es fácil de conseguir, pero tampoco imposible. Quizás se pueda lograr, si los candidatos dejan sus ambiciones personales a un lado. Si las principales fuerzas políticas, como lo son peronistas, radicales, PRO y otros se unen para trabajar juntos, dedicando toda su atención y esfuerzo en lograr mejorar la situación actual de Argentina, muy probablemente se logre llegar al camino del éxito. Será sumamente importante que el candidato que triunfe en las próximas elecciones, incorpore en sus filas a ciudadanos de todos los estamentos políticos para ocupar el Gabinete nacional. Es imperioso lograr aunar una convivencia colectiva, e indispensable formar un gobierno de coalición; caso contrario, el país no obtendrá ningún logro. La Argentina ha tenido desde siempre estados inoperantes; no abundaron dirigentes con talento y bien preparados para la función que les correspondió ejercer. En la actualidad no existe un “diestro y hábil Lionel Messi de la política” que pueda, él solo, intentar sacar adelante a la nación. O se logra un acuerdo nacional para superar la crisis, o la república estará a pasos del abismo político. ¡O nos unimos o nos hundimos!