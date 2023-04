Mario Leito y Daniel Deiana cruzaron a Roberto Sánchez: "¿Qué pasa que oculta a Germán Alfaro?

“No tienen propuestas y si la tienen, estamos en presencia de candidatos que no expresan nada, solo tienen slogans, todos dicen queremos mejorar la seguridad, que haya más trabajo, ahora, ¿Cómo lo van a hacer? No sabemos. No saben porque no tienen un plan, ¿Cómo van a tener un plan si hasta hace 15 días estaban peleados?”, cerró.