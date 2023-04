Cartas de lectores: en riesgo de extinción

Ante la proximidad de las elecciones nacionales, y utilizando el acuerdo con el FMI (“La Deuda”, LA GACETA, 25/09/20), entre otras herramientas extorsivas, el liberalismo intensifica el apriete financiero a nuestro país, aprovechando el mutismo y la inacción de un Presidente (“Escenarios desestabilizadores”, LA GACETA, 18/09/20) que padece en aislamiento sus fracasos. Pese a perder el poder político en la elección de 2021, ignoró las reiteradas advertencias sobre una gestión complicada por una inflación incontrolable, y por la continuidad de funcionarios ajenos al sentimiento popular (“Hacia dónde vamos”, LA GACETA, 31/10/20; “La deuda”, LA GACETA, 02/04/21; “Manipulación”, LA GACETA, 19/09/21) el presidente “designado”, persiste con un programa de gobierno alejado de las necesidades del pueblo y de la doctrina peronista. Fueron innumerables los desaciertos, a tal punto que mientras él ponía su atención en la foto con el presidente Biden, la jueza Loretta Preska emitía un fallo condenando a Argentina a pagar U$S 19.800 millones a un grupo de inversores, que emulando a los fondos buitres, compraron bonos devaluados a menos de la mitad de su valor, para luego percibirlos con intereses. Sobre llovido, mojado, el juez Simon Picken del Reino Unido, mediante un fallo, nos obliga a pagar 1.330 millones de euros, de manera que el total del apriete liberal significa U$S 35.174 millones que el pueblo argentino tendrá que pagar, por el fracaso de Alberto Fernández al frente del Ejecutivo nacional, y peor aun, en representación del peronismo. Finalmente y frente a un escenario político bastante complicado para 2023, conviven en el Gabinete nacional funcionarios incoherentes que promueven una reelección fantasiosa del titular del Ejecutivo Nacional. En resumen, el fracaso del Presidente (“Lo que debió prever el Presidente”, LA GACETA, 18/09/21) está empujando al peronismo a su extinción, una misión que no pudieron cumplir los numerosos golpes de Estado, pero que Alberto Fernández está a meses de lograrlo..