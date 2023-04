Cartas de lectores: servicio precario

Por favor, que el Gobernador haga algo con respecto al transporte público. ¿Por qué en colectivos con capacidad para 44 pasajeros tenemos que viajar más de 60 personas? ¿Por qué la Dirección de transporte permite que empresas como Exprebus nos obliguen en nuestra necesidad a viajar así? Tal vez le estoy hablando de cosas incomprensibles para el mandatario; no obstante, voy a apelar a su solidaridad, a que se ponga en nuestro lugar. Tenemos un boleto carísimo comparado con otras provincias y sin embargo muchos servicios llegan tarde o directamente no se cumplen; las unidades están en mal estado, con cristales quebrados, sucias, sin desinfectar, etc. Los choferes en su mayoría trabajan afectados mental y emocionalmente por tener que lidiar con el tránsito; exigidos a cumplir horarios y desbordados por la cantidad de gente que deben transportar en esas condiciones. ¿Qué va a pasar cuando uno de estos coches vuelque y haya muertos y heridos? Tal vez nunca pasó aún, pero, ¿qué gobernador querrá ser el de la primera vez? Por favor, que haga algo.