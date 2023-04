Cartas de lectores: Inflación: ¿Ignorancia o delito?

La inflación es siempre un fenómeno monetario, de acuerdo lo enseñado en la Facultad de Ciencias Económicas en la cátedra de Economía por el profesor Soria, ya jubilado pero al que se puede consultar al respecto, como así también a los economistas tucumanos Wallberg, Robinson, Ferullo, Pero y otros que podrían ilustrarnos al respecto del tema que nos ocupa, además del economista Olivera, citado por Aurane en su artículo Todas las inflaciones, todas”, en la edición del 17/04. También habría que considerar la opinión del economista Arriazu, quien sostiene que “nos enseñaron muy mal en la facultad”, de acuerdo lo que me dijo en una oportunidad que vino a Tucumán. Por supuesto que no dejo de considerar la opinión de renombrados economistas, como De Pablo, Melconian, Redrado, Prat Gay y otros en el ámbito nacional. Pero, ¿Cuál es la opinión de cada uno de nosotros? Mi visión, la de un ciudadano común y corriente y ex alumno de Ciencias Económicas es la siguiente: coincido plenamente en que es un fenómeno puramente monetario y el que lo provoca es el Gobierno, imprimiendo billetes sin respaldo las 24 horas del día y lanzándolos al torrente circulatorio para atender las demandas del pueblo, como así sus necesidades a través del presupuesto nacional. Como es de público conocimiento, los egresos superan a los ingresos, lo que da como resultado un déficit fiscal, que es el origen de la emisión sin respaldo. Y como buen ignorante, o delincuente, el Gobierno no se adjudica ninguna responsabilidad y busca constantemente culpables. En cualquiera de los dos casos, ya sea ignorancia o delito (de acuerdo un libro reciente del escritor Rojo), el Gobierno no tiene justificativo. Si usted, que está leyendo este artículo, o yo, sacamos una fotocopia a un billete de 1.000 pesos y pretendemos comprar algo, nos llevan presos por falsificadores. Pero el Gobierno “falsifica” alegremente toneladas de billetes sin respaldo, y no tiene ninguna sanción. Un principio económico dice que “a mayor cantidad de un bien, o sea mayor oferta, el precio disminuye”. Eso es lo que ocurre con nuestra moneda, hoy totalmente desvalorizada, a la que nadie quiere atesorar. Que cada uno saque sus propias conclusiones, considerando también que la ayuda que el Gobierno brinda con la mano la quita con la otra a través de la inflación. Y el resultado es el desastre económico que estamos padeciendo.