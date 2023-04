Aseguran que la liquidación de dólar "agro" se frenó por una promesa devaluatoria de Aracre a las cerealeras

El analista vinculó el freno de las liquidaciones del dólar soja al escenario de mayor tensión cambiaria al evaluar que "el panorama de incertidumbre no se despeja y conspira contra las decisiones de los productores para vender". "La suba del blue, de los dólares alternativos, en los mercados de futuros, etc., activan un panorama que no sirve para despejar dudas y en consecuencia la actitud que prima es muy conservadora y los productores prefieren retener su producción a la espera que se aclare algo el panorama para tener algo más de certidumbre", agregó en declaraciones publicadas por iProfesional.