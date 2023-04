Cartas de lectores: ex rotonda

Recientemente fue inaugurado el cruce y complejo de semáforos de Av. Perón y Camino del Perú. Después de un período de adaptación, se comprueba que funciona bien y es eficiente para administrar un cruce completo. Sin dudas una buena obra. La crítica constructiva es que se prestó atención exclusivamente al cruce. Y se descuidaron detalles de terminación de bajo costo. Me refiero al pavimento. El cruce sobre el puente del canal se dejó tal cual está hace 20 años. Con pozos, baches y ondulaciones molestas. En ambas calzadas. Desconozco por qué no se pensó en repavimentar. Espero que no sea que el puente pertenece a la provincia. El lugar de tránsito es municipal. Aparte, después de la primera tormenta se hundieron dos placas de cemento del lado de Yerba Buena (calzada Norte). No se previeron desagües para días de lluvia (habiendo hecho pavimento nuevo). Ríos de 50 cm y difícil de afrontar. Pero todo Tucumán es así. Quizás era inviable económicamente. Por último, cuando se elimina una rotonda se ganan cosas y se pierden otras. Para retomar camino del Perú al Sur (hay 10 empresas en un largo tramo sin puentes) hay que hacer una complicada maniobra de más de 400 m y giro en “U” para ir a esos negocios. No se planeó un sencillo retome antes del complejo de semáforos. Pero esto ya era mucho pedir. La obra principal funciona muy bien.