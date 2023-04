Juan Manzur y Osvaldo Jaldo participaron del acto por el 47° aniversario de Burruyacú

Por otro lado, el actual gobernador expresó que “el progreso no podemos dejarlo en manos de cualquiera; hay que cuidarlo. Y yo no puedo seguir, no puedo volver a ser gobernador”, dijo Manzur. “Por eso, teníamos que buscar a alguien que conozca Tucumán, un hombre con experiencia, con ganas, con entusiasmo, con fuerza. Que tenga claro el norte, que sepa el rumbo. Por eso hoy, quiero decirle a todo el pueblo de Burruyacú que quien va a ser el próximo gobernador de la Provincia es Osvaldo Jaldo”.