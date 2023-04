Agustín Rossi sumó su nombre a la lista de candidatos: "Tengo ganas de ser Presidente"

"Los argentinos deben saber que quienes generaron sus problemas no son quienes los van a resolver. Cristina (Fernández de Kirchner) dejó un país desendeudado y en crecimiento. Por el contrario, el ex presidente Mauricio Macri lo entregó con una deuda que condicionó no solo a este gobierno sino a los que vendrán", señaló Rossi al participar ayer por la noche de la apertura de la nueva sede del espacio político cultural Participación Popular.