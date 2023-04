Protesta en la Salud: autoconvocados marcharon por el centro para exigir una mejora salarial

Las críticas apuntaron contra el gobernador, Juan Manzur, y la ex ministra de Salud y actual candidata a la intendencia de la capital, Rossana Chahla. "Tendríamos que estar en los hospitales en estos momentos, pero lamentablemente estamos aquí en la calle porque hay un gobierno que no escucha el justo reclamo de los trabajadores de la salud -dijo uno de los manifestantes al entrar en la zona céntrica de la ciudad-. Sepan ustedes disculpar, público en general, por eso es que pedimos que nos ayuden, que nos acompañen, porque cuando vayan al hospital público, los únicos que pueden atenderlos somos nosotros, no es ni Manzur, ni la doctora Chahla, no son los Yedlin, porque esos son multimillonarios de la salud, que están en los grande negociados", afirmó.