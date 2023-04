Alto el Puesto: cortes de ruta

Esta vía los lleva hasta la ruta 308, en cercanía del microcentro de Graneros. La otra salida hacia la ruta 38 tiene un tramo de tres kilómetros totalmente destruido con extensos socavones de hasta 10 metros de profundidad. “Recién llego a Graneros. Vine por el río. Horrible. El agua me daba hasta las rodillas. A la corriente la pasé con mucho miedo, con el riesgo de perder el equilibrio y golpearme con las enormes piedras que cubre el agua”, contó Celeste Vera, una joven estudiante del nivel terciario. Como ella, son varias las personas que enfrentan a diario este trance en el afán de llegar a Graneros. Hasta ayer en la escuela 295 no se dictaron clases. Los docentes y la mayoría de los alumnos no pueden llegar al local educativo. Los padres temen enviar sus hijos a estudiar ante la amenaza que representan los grandes socavones cerca de la escuela.