Día Mundial de la Voz: un valioso instrumento que llevamos en el cuerpo

“La gente ha empezado a tomar más conciencia de la importancia del instrumento que es la voz; que se desgasta y es agotable; que no hay que dudar en consultar a los especialistas -advierte-. Quienes trabajan profesionalmente con ella deben cuidarla y entrenarla. Y aunque no se use profesionalmente, siempre hay una serie de factores que influyen en su condición, que la persona no sabe. Se trata de empezar a tomar conciencia y de darle valor al instrumento que son las cuerdas vocales, sobre todo porque se trata de un recurso muy potente para comunicar ya desde lo hablado, desde lo cantado, en la locución, etcétera. A la vez está directamente relacionado con factores emocionales y psicológicos, por eso también hemos invitado a una psicóloga”.