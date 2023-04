Cartas de lectores: nepotismo en la política

Si en Tucumán existiera, como en Jujuy, una ley que protegiera la ciudadanía de nepotismo en la política, se terminarían las verdaderas monarquías familiares enquistadas como epidemia del dengue en toda la provincia. Bien sabemos que en Tucumán sólo crecen los índices de pobreza, inseguridad e inflación, pero en dichas monarquías la pobreza no existe; de ahí que en los spots publicitarios los candidatos aparecen sonrientes y bien dispuestos a seguir creciendo. Recuerdo acá un dicho del ex presidente de Uruguay, José Mujica, de que a los políticos que aman el dinero que puedan lograr en sus cometidos, “habría que correrlos de la política”, así entonces no habría apellidos que se repitan en los diferentes ámbitos del Estado, llámense comunas, intendencias o legislaturas. Sabemos también que Tucumán tiene una de las legislaturas más caras del país, y también oscura por su falta de transparencia, por más que lo digan en un spot publicitario, y con migajas de la misma se dan el lujo de crear el pasaje gratis para los chicos estudiantes que lo necesitan.