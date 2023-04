Rugby: Salta, linda pero vengativa

Los tries de Tomás Juárez (2), Octavio Ovejero y Rogelio Sanmillán, todos convertidos por Santiago Larrieu, sentenciaron un 31-0 preocupante en el primer tiempo. El complemento no fue mejor: con dos tries de Álvaro Prieto, otro de Mateo López Fleming y un try-penal se terminó de construir un resultado que subió a los salteños al sexto puesto, con 11 puntos, y estancó a Lince en el fondo, con dos unidades. En la próxima fecha, el conjunto de Silvano Bores al 800 recibirá a Los Tarcos, que lleva cuatro victorias consecutivas.