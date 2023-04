“Hijos de…”, herencia política que no parece pesar

Sobre esto, Mansilla reflexiona que la candidatura la ha tomado casi de manera sorpresiva porque más allá de su labor social en la Municipalidad “todavía no estaba en sus planes competir por un cargo electivo”. La candidata también reconoció que el apellido que hoy puede resultar un aspecto crucial de su campaña, en otras épocas le provocó algunos dolores de cabeza. “En épocas de colegio o universidad sufrí ciertas cosas por ser hija de políticos, porque bueno se generalizan ciertas cosas y se escuchan opiniones que te hacen pasarla mal y sentir cosas feas. A mí me costó un montón ese ámbito y ahora, siendo madre, me costó tomar la decisión al pensar que mi hijo pueda pasar por lo mismo”, resaltó.