Torneo Sub-17: Selección de buen pie y corazón de acero

A la suerte -en especial a la mala- es mejor no tentarla, así que evitaremos hablar en presente de lo que todavía no ha sucedido: Argentina aún no está clasificada al Mundial, pero la distancia que la separa de la certeza matemática se puede medir en centímetros. El triunfo por 2-1 sobre Venezuela afirmó al equipo dirigido por Diego Placente en la zona clasificatoria de un hexagonal donde son más los que entrarán al Mundial (cuatro) que los que se quedarán afuera, por lo que hay muchas chances de que el lunes Argentina se asegure una de esas plazas. Eso sí, para mayor seguridad debería ganarle a Paraguay, el único equipo que logró rascarle un empate en el cierre de la fase de grupos. Por lo pronto, el combinado “albiceleste” lidera la tabla con seis puntos junto a Brasil, que le ganó justamente a Paraguay por 3-2.

Al margen de los tres puntos y la prolongación del invicto, lo mejor que se rescata del triunfo sobre la “Vinotinto” fue el temple del equipo para sostener el resultado en los momentos complicados. Porque este Venezuela fue mejor que el de la primera fase, y de hecho al arquero Froilán Díaz le tocó poner las manos y los pies de entrada para tapar algunos intentos de David Martínez en los primeros minutos. El talentoso enganche venezolano fue la principal amenaza para la defensa argentina.

Esta vez, Claudio Echeverri no tuvo suerte de cara al arco, aunque dejó algunas “diabluras” de esas que pagan una entrada y levantan al público del asiento. Su gambeta corta y sus enganches en velocidad son un lujo para la vista y un problema para los que lo marcan.

De los goles se encargó Santiago López, oportuno para tocar a la red un buen centro de Dylan Gorosito (de gran partido) y luego para aprovechar un doble rebote del arquero venezolano sobre el final de la primera etapa. Implacable el delantero de Independiente. Lucciano Reinoso había igualado provisoriamente con una pelota suelta que la defensa no pudo despejar.

Seguramente Placente haga algunas modificaciones de cara al partido contra Paraguay, habida cuenta que repitió varios titulares y el desgaste en la altura siempre es mayor.