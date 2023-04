Cartas de lectores: dengue

Tucumán está atravesando la peor epidemia de dengue de su historia, duplicando los registros de 2020. La ciudad de Lules concentra la mayor cantidad de casos, incluyendo víctimas fatales. La directora del hospital local dijo: “nunca vi algo así… es terrible cómo está afectando a la gente…” (LA GACETA del 09/04). Pareciera que nuestra provincia estaría sufriendo un castigo bíblico en cuanto a su situación sanitaria, pública y privada, atravesando sin solución de continuidad problema tras problema. Recordemos los casos de Legionella primero y después los fallecidos por neumonía bilateral, de meses anteriores. Asombran los casos fatales de gente joven, en excelente estado de salud y sin causa que los justifique. Ante cada situación, las autoridades sanitarias reaccionan siempre igual: primero aducen desconocimiento y luego minimizan los hechos. Y lo peor: no se toman medidas rápidas y drásticas para dar soluciones. En el tema puntual del dengue, si ya existen antecedentes ¿por qué no se previene anticipadamente la situación y se actúa enfatizando todo lo que hacen cuando ya es muy tarde y la situación está desbordada? Lo primero que hacen es echarle toda la responsabilidad a los vecinos para combatir la reproducción del mosquito, insistiendo con el descacharreo y el evitar la acumulación de líquidos en los domicilios. Y mientras tanto, el mismo Estado no se ocupa de los “lagunales” y las aguas estancadas en canales y terrenos públicos; ni hablar de su desmalezamiento, menos de fumigar masivamente, por lo menos los lugares más afectados. Una simple medida, seguramente la más eficaz, no se le ocurrió a nadie: repartir masivamente, casa por casa, todo tipo de repelentes contra el mosquito, no esperar que la gente los vaya a buscar a los centros médicos. Los costos serían insignificantes a la par de los miles de millones (sí, miles) que se están gastando impúdicamente en esta campaña política. Teléfono para el señor ministro de Salud de la Provincia. Por supuesto, nada de esto nos puede extrañar de un Gobierno provincial que hace… ¡Cuatro meses! tiene los hospitales sin atención al público (hecho inédito en la provincia), por el solo capricho de doblegar los justos reclamos salariales del personal sanitario.