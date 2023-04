El sonido Queen y la fuerza de Freddie Mercury suben a escena con Reina Madre

- Todos, en general. Por supuesto que canciones como “Bohemian Rhapsody” o “Love of my Life” tienen un plus emocional, pero básicamente Queen mueve las fibras con cualquier tema que se toque. En mi caso particular, siento algo muy especial al interpretar “It’s a Hard Life”, una canción con una letra muy profunda, casi reveladora y con una concepción musical majestuosa.