Preludios, nocturnos y una balada de Frédéric Chopin

“Me formé en el Conservatorio Provincial de Música hasta recibirme de profesora de piano. Paralelamente estudié Arquitectura y me recibí de arquitecta. Más tarde cursé la licenciatura en la Facultad de Artes y me recibí de Licenciada en Música. Toda mi vida, aparte de trabajar, he seguido estudiando. He trabajado como docente en el Conservatorio Provincial de Música muchos años y ya me jubilé”, detalla.