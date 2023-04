La Justicia rechazó las subas en las cuotas de los colegios

Rechazo

En el documento donde indica que no se hace lugar a los amparos, la camarista asegura que conforme lo dispone el artículo 218 del Código Procesal en lo Civil y Comercial, el peticionario de una medida cautelar debe acreditar la verosimilitud de su derecho, la razón de urgencia de la medida y/o peligro de su frustración por el transcurso del tiempo. “Ambos deben confluir en la situación que se plantea para el efectivo dictado de la cautelar, pues ‘tratándose de una medida cautelar específica, su concesión se encuentra supeditada a la concurrencia de los requisitos generales de toda tutela cautelar; y no cabe prescindir de ninguno de estos o presumir su existencia, en tanto ello no esté establecido por la ley’. Puntualmente, en relación a la verosimilitud de derecho, cabe exponer que la exigencia de tal requisito condiciona la admisibilidad de una medida cautelar y apunta a la posibilidad de que el derecho exista, a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o muy cuestionable”, detalló.