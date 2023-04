Con Estela de Carlotto como testigo, Diputados retoma el pedido de juicio contra la Corte

Se agregan a la nómina los periodistas Irina Hauser, Luciana Bertoia, Ignacio Miri y Silvana Boschi, a quienes se les consultará sobre una serie de artículos que publicaron sobre el fallo Muiña, en el que se concedió el beneficio de 2x1 de los años que pasó en prisión sin condena firme, en un caso por un crimen de lesa humanidad. Por el mismo asunto ya habían sido citados el senador José María Torello, ex asesor de Macri y mencionado como integrante de la “mesa judicial” que se escudó en sus fueros parlamentarios para no concurrir, y otro colaborador del ex presidente Fabián “Pepín” Rodríguez Simón que se encuentra prófugo de la Justicia en Uruguay y que además agregó que no tiene “nada para aportar” a la causa que se investiga.