Escasez de reservas, inflación y dólar "agro": las definiciones de los analistas económicos

- Roberto Geretto, de Fundcorp, comentó que "finalmente se anunció el 'dólar soja 3', que abarca también algunos productos regionales para compensar la menor liquidación de la soja por la sequía. En un buen escenario, el BCRA podría comprar U$S 4.000 millones en los próximos dos meses, aunque el panorama posterior no sería el mejor, volviendo a perder reservas en los meses siguientes". "Así, esta nueva medida apunta a ganar dos meses, lo cual en el actual contexto no es poco", resumió.