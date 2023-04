Atlético Tucumán: el resultado fue lo de menos

A su vez, ya ubicado en la zona de plateas y esperando por el inicio del partido, estaba Jonathan, uno de sus cuatro pequeños. “Me parece divertido ver a mi equipo. Me gusta venir a cantar, es una alegría”, sostuvo el alumno del “Puestito”, que llevaba con orgullo una campera blanca, con el escudo de Atlético. “Cuando la gente canta, me dan ganas de llorar. Don Sebastián (referente de la escuela y que los acompañó en el viaje) me hizo hincha”, afirmó “Joni” que contó que su jugador favorito es el “Polaco” Menéndez, y que le gustaría una foto y una camiseta de él.