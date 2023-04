Cartas de lectores: perversión electoral

Resulta vergonzoso para la actividad política y una degradación para la democracia la institucionalización del soborno para la compra de votos, ya se trate de bolsones con víveres o cualquier otra forma de retribuir la adhesión del votante, más aún cuando se sabe que hay una ley que prohíbe este tipo de soborno. Lamentablemente, es una modalidad que usan los políticos desde hace años y ha logrado una aceptación o indiferencia por parte de los ciudadanos en condiciones de votar. La actividad política se fue corrompiendo y ha logrado que algunos comunicadores y hasta politólogos empleen el equivocado término de “Ingeniería electoral” al armado de estrategias y maniobras especulativas con el solo objeto de aportar agua a los molinos de los candidatos. En esto podemos incluir a los que quieren seguir gozando de sus puestos, como también a los acólitos que se desesperan por pertenecer al grupo que ostenta poder político. Es obvio que la abundancia de candidatos se debe a la posibilidad de acceder a algún cargo político bien remunerado, y prueba de ello es que no hay políticos de ningún nivel que no se haya enriquecido de algún modo por formar parte del poder político, que como sabemos disponen a su antojo de los recursos del estado. Por lo tanto, mientras siga esta distorsión que degrada a la democracia, y bajo la equivocada consigna de que cualquiera puede acceder al gobierno sin mínimos requisitos previos, incluidos sus parientes, mucho me temo que será muy difícil de que el país pueda salir del estancamiento y la decadencia que sufre.